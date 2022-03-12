أخبار عاجلة

إنترفاكس: موقع إيباي للتجارة الإلكترونية يوقف تعاملاته مع المستخدمين في روسيا بسبب توقف الدفع وخدمة التوصيل (الجزيرة)

Lebanon 24
12-03-2022 | 05:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" نقلاً عن "إنترفاكس": روسيا تحجب موقع تويتر
lebanon 24
12/03/2022 15:36:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: شركة سافران الفرنسية لصناعة محركات ومكونات الطائرات والصواريخ توقف عملها في روسيا (الجزيرة)
lebanon 24
12/03/2022 15:36:39 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة أمازون توقف شحنات التجزئة إلى روسيا وتقطع خدمة برايم فيديو (الجزيرة)
lebanon 24
12/03/2022 15:36:39 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم شركة بوينغ: أوقفنا شراء معدن التيتانيوم من روسيا بسبب حربها على أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
12/03/2022 15:36:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2022-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:33 | 2022-03-12
08:30 | 2022-03-12
08:23 | 2022-03-12
08:16 | 2022-03-12
08:02 | 2022-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website