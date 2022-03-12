11
o
بيروت
11
o
طرابلس
10
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
ألمانيا: نعتزم الاستقلال عن الفحم الروسي بحلول الخريف وسنكون شبه مستقلين عن النفط الروسي بحلول نهاية العام (الشرق)
Lebanon 24
12-03-2022
|
06:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
أ.ف.ب: أوروبا تواجه ضغوطا للانضمام إلى الحظر الأميركي والبريطاني على النفط الروسي (الشرق)
Lebanon 24
أ.ف.ب: أوروبا تواجه ضغوطا للانضمام إلى الحظر الأميركي والبريطاني على النفط الروسي (الشرق)
12/03/2022 15:37:10
12/03/2022 15:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة خارجية ألمانيا: حظر واردات النفط الروسي سيعني توقف تام للمواصلات (العربية)
Lebanon 24
وزيرة خارجية ألمانيا: حظر واردات النفط الروسي سيعني توقف تام للمواصلات (العربية)
12/03/2022 15:37:10
12/03/2022 15:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا: سنوقف استيراد النفط الروسي بنهاية 2022 (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
بريطانيا: سنوقف استيراد النفط الروسي بنهاية 2022 (سكاي نيوز عربية)
12/03/2022 15:37:10
12/03/2022 15:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: انقسام في الاتحاد الأوروبي حول الانضمام للتوجه الأميركي المحتمل لحظر استيراد النفط الروسي (الشرق)
Lebanon 24
بلومبرغ: انقسام في الاتحاد الأوروبي حول الانضمام للتوجه الأميركي المحتمل لحظر استيراد النفط الروسي (الشرق)
12/03/2022 15:37:10
12/03/2022 15:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
ماذا حصل على أوتوستراد ميرنا الشالوحي؟
Lebanon 24
ماذا حصل على أوتوستراد ميرنا الشالوحي؟
10:21 | 2022-03-11
11/03/2022 10:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بالحجاب داخل المسجد: "صلّيت صلاتي مع الأذان" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بالحجاب داخل المسجد: "صلّيت صلاتي مع الأذان" (صور)
01:12 | 2022-03-12
12/03/2022 01:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قاصر في جبل لبنان تمارس الجنس بعمر باكر.. تحقيق يسردُ ما حصل معها بالتفاصيل!
Lebanon 24
قاصر في جبل لبنان تمارس الجنس بعمر باكر.. تحقيق يسردُ ما حصل معها بالتفاصيل!
02:30 | 2022-03-12
12/03/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضّروا ليوم جليدي الأسبوع المقبل... لبنان سيسجل رقماً قياسياً لأبرد حرارة لهذا الموسم!
Lebanon 24
تحضّروا ليوم جليدي الأسبوع المقبل... لبنان سيسجل رقماً قياسياً لأبرد حرارة لهذا الموسم!
02:46 | 2022-03-12
12/03/2022 02:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالاسماء والمناطق: هؤلاء هم مرشحو "التيار الوطني الحر"
Lebanon 24
بالاسماء والمناطق: هؤلاء هم مرشحو "التيار الوطني الحر"
01:19 | 2022-03-12
12/03/2022 01:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
08:33 | 2022-03-12
الأمم المتحدة تدعو طرفي الصراع في أوكرانيا لفتح ممرات إنسانية لتوصيل مساعدات (سكاي نيوز عربية)
08:30 | 2022-03-12
الجيش الأوكراني: القوات الروسية تسيطر على الضواحي الشرقية لمدينة ماريوبول (سكاي نيوز عربية)
08:23 | 2022-03-12
الرئاسة الفرنسية: الاتصال بين ماكرون وشولتس وبوتين استمر ساعة ونصف (العربية)
08:16 | 2022-03-12
وزير الصناعة ضبط ٧٣٠٠ غالون من الزيت النباتي معدة للتصدير الى الخارج من مرفأ بيروت وأعطى توجيهاته بمنع تصديرها (LBCI)
08:02 | 2022-03-12
وزارة الدفاع البريطانية: القوات الروسية تبتعد عن قلب العاصمة الأوكرانية كييف 25 كيلومترا (سكاي نيوز عربية)
فيديو
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
11:00 | 2022-03-11
12/03/2022 15:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
04:47 | 2022-03-11
12/03/2022 15:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
04:00 | 2022-03-11
12/03/2022 15:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact