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اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من نقص الأغذية والأدوية وإمدادات الغاز المستخدم للتدفئة في مدينة ماريوبول (الجزيرة)

Lebanon 24
12-03-2022 | 07:30
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