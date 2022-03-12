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وزير الصناعة ضبط ٧٣٠٠ غالون من الزيت النباتي معدة للتصدير الى الخارج من مرفأ بيروت وأعطى توجيهاته بمنع تصديرها (LBCI)

Lebanon 24
12-03-2022 | 08:16
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