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معلومات "لبنان ٢٤": اجتماع ايجابي بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والنائب الياس بو صعب انتهى باتفاق على ترشيح بو صعب للانتخابات عن المقعد الارثوذكسي في المتن.

Lebanon 24
12-03-2022 | 09:15
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