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وزير خارجية أوكرانيا: يمكن إنقاذ الأرواح إذا كان لدينا مزيد من الطائرات

Lebanon 24
12-03-2022 | 11:26
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