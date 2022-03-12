وزير الداخليّة بسام مولوي: لا مشكلة في تمويل الانتخابات النيابية وبري أكد لي أنّه سيدعو قريباً لجلسة تشريعيّة لإقرار الاعتمادات الماليّة بعد أن أقرّت في لجنة المال والموازنة (MTV)

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