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الدفاع الروسية: الوضع الإنساني في أوكرانيا يتدهور بسرعة ووصل إلى مستويات كارثية في بعض المدن

Lebanon 24
12-03-2022 | 13:41
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