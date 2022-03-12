11
o
بيروت
11
o
طرابلس
6
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
5
o
النبطية
1
o
زحلة
4
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الانفصاليون في دونيتسك: قصف أوكراني يستهدف أحياء شمالي المدينة ومحطة القطارات في إلينوفكا
Lebanon 24
12-03-2022
|
15:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الانفصاليون في دونيتسك: 3 قتلى و 6 جرحى في قصف للقوات الأوكرانية على المدينة
Lebanon 24
الانفصاليون في دونيتسك: 3 قتلى و 6 جرحى في قصف للقوات الأوكرانية على المدينة
13/03/2022 03:29:20
13/03/2022 03:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات المدفعية الثقيلة والقذائف تدوي في الأحياء الشمالية والغربية من دونيتسك شرقي أوكرانيا (الجزيرة)
Lebanon 24
أصوات المدفعية الثقيلة والقذائف تدوي في الأحياء الشمالية والغربية من دونيتسك شرقي أوكرانيا (الجزيرة)
13/03/2022 03:29:20
13/03/2022 03:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الانفصاليون في دونيتسك: القوات الأوكرانية خرقت وقف إطلاق النار المعلن اليوم لتأمين خروج المدنيين من ماريوبول (الجزيرة)
Lebanon 24
الانفصاليون في دونيتسك: القوات الأوكرانية خرقت وقف إطلاق النار المعلن اليوم لتأمين خروج المدنيين من ماريوبول (الجزيرة)
13/03/2022 03:29:20
13/03/2022 03:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الانفصاليون الموالون لموسكو في منطقة دونتسك يعلنون أن مجموعة أوكرانية متطرفة قصفت مبنى في المدينة
Lebanon 24
الانفصاليون الموالون لموسكو في منطقة دونتسك يعلنون أن مجموعة أوكرانية متطرفة قصفت مبنى في المدينة
13/03/2022 03:29:20
13/03/2022 03:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
بشأن المولدات.. حلّ سيوفر على اللبنانيين الكثير من الأموال
Lebanon 24
بشأن المولدات.. حلّ سيوفر على اللبنانيين الكثير من الأموال
06:53 | 2022-03-12
12/03/2022 06:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قاصر في جبل لبنان تمارس الجنس بعمر باكر.. تحقيق يسردُ ما حصل معها بالتفاصيل!
Lebanon 24
قاصر في جبل لبنان تمارس الجنس بعمر باكر.. تحقيق يسردُ ما حصل معها بالتفاصيل!
02:30 | 2022-03-12
12/03/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بالحجاب داخل المسجد: "صلّيت صلاتي مع الأذان" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بالحجاب داخل المسجد: "صلّيت صلاتي مع الأذان" (صور)
01:12 | 2022-03-12
12/03/2022 01:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضّروا ليوم جليدي الأسبوع المقبل... لبنان سيسجل رقماً قياسياً لأبرد حرارة لهذا الموسم!
Lebanon 24
تحضّروا ليوم جليدي الأسبوع المقبل... لبنان سيسجل رقماً قياسياً لأبرد حرارة لهذا الموسم!
02:46 | 2022-03-12
12/03/2022 02:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حيلةٌ تظهر بين اللبنانيين.. احصلوا على أموالكم من المصارف بلحظةٍ واحدة!
Lebanon 24
حيلةٌ تظهر بين اللبنانيين.. احصلوا على أموالكم من المصارف بلحظةٍ واحدة!
13:12 | 2022-03-12
12/03/2022 01:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
16:59 | 2022-03-12
كييف: لم نبحث القرم ودونباس مع لافروف في مفاوضات أنطاليا
16:54 | 2022-03-12
زيلينسكي: تحدثت مع رئيس الحكومة الإسرائيلية عن آفاق محادثات السلام ووقف الحرب
16:48 | 2022-03-12
مسؤول أميركي: مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا تتضمن مضادات للطيران
16:41 | 2022-03-12
الطاقة الذرية: السلطات الأوكرانية تواصل عمليات إصلاح الضرر في محطة تشيرنوبل النووية
16:28 | 2022-03-12
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: وقت العودة إلى المفاوضات غير محدد لكن الجميع يملك إرادة العودة إليها
فيديو
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
11:00 | 2022-03-11
13/03/2022 03:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
04:47 | 2022-03-11
13/03/2022 03:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
04:00 | 2022-03-11
13/03/2022 03:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact