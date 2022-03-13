أخبار عاجلة

سكاي نيوز: سماع دوي انفجارات عديدة في لفيف وخارسون وأنباء بأن لفيف تتعرض لهجمات صاروخية روسية

Lebanon 24
13-03-2022 | 01:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حاكم منطقة لفيف: القوات الروسية أطلقت 30 صاروخا على منشأة يافوريف العسكرية غربي البلاد (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/03/2022 11:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم منطقة لفيف: مقتل 9 أشخاص وجرح 57 من جراء القصف الجوي على منشأة يافوريف غربي البلاد (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/03/2022 11:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: ضربات صاروخية روسية تدمر مطار فينيتسيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/03/2022 11:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع أصوات انفجارات قرب العاصمة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/03/2022 11:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
05:30 | 2022-03-13
05:15 | 2022-03-13
04:53 | 2022-03-13
04:47 | 2022-03-13
04:44 | 2022-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website