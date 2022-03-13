9
o
بيروت
10
o
طرابلس
9
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
9
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
4
o
بعلبك
10
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الدفاع البريطانية: قوات روسية تحاول محاصرة القوات الأوكرانية في شرق البلاد
Lebanon 24
13-03-2022
|
03:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع البريطانية: القوات الروسية تبتعد عن قلب العاصمة الأوكرانية كييف 25 كيلومترا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
وزارة الدفاع البريطانية: القوات الروسية تبتعد عن قلب العاصمة الأوكرانية كييف 25 كيلومترا (سكاي نيوز عربية)
13/03/2022 11:36:46
13/03/2022 11:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع البريطانية: القوات الروسية تبعد نحو 25 كيلومترا عن قلب العاصمة الأوكرانية
Lebanon 24
وزارة الدفاع البريطانية: القوات الروسية تبعد نحو 25 كيلومترا عن قلب العاصمة الأوكرانية
13/03/2022 11:36:46
13/03/2022 11:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع البريطانية: خاركيف وتشيرنيهيف وسومي وماريوبول لا تزال محاصرة من القوات الروسية
Lebanon 24
الدفاع البريطانية: خاركيف وتشيرنيهيف وسومي وماريوبول لا تزال محاصرة من القوات الروسية
13/03/2022 11:36:46
13/03/2022 11:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع البريطانية: مدن خاركوف وسومي وماريوبول لا تزال محاصرة من قبل القوات الروسية
Lebanon 24
وزارة الدفاع البريطانية: مدن خاركوف وسومي وماريوبول لا تزال محاصرة من قبل القوات الروسية
13/03/2022 11:36:46
13/03/2022 11:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
بشأن المولدات.. حلّ سيوفر على اللبنانيين الكثير من الأموال
Lebanon 24
بشأن المولدات.. حلّ سيوفر على اللبنانيين الكثير من الأموال
07:53 | 2022-03-12
12/03/2022 07:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حيلةٌ تظهر بين اللبنانيين.. احصلوا على أموالكم من المصارف بلحظةٍ واحدة!
Lebanon 24
حيلةٌ تظهر بين اللبنانيين.. احصلوا على أموالكم من المصارف بلحظةٍ واحدة!
14:12 | 2022-03-12
12/03/2022 02:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم الثلاثاء.. هذا ما سيشهده لبنان
Lebanon 24
يوم الثلاثاء.. هذا ما سيشهده لبنان
14:52 | 2022-03-12
12/03/2022 02:52:18
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدّوا في لبنان.. كتلة أكثر برودة ستصلُ في هذا اليوم
Lebanon 24
استعدّوا في لبنان.. كتلة أكثر برودة ستصلُ في هذا اليوم
08:58 | 2022-03-12
12/03/2022 08:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء رحلات جوية إلى مطار بيروت.. ما القصّة؟
Lebanon 24
إلغاء رحلات جوية إلى مطار بيروت.. ما القصّة؟
14:32 | 2022-03-12
12/03/2022 02:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
05:30 | 2022-03-13
الرئيس البولندي: إن استخدم بوتن أسلحة دمار شامل في أوكرانيا فسيتعين على النيتو التفكير جديا فيما يجب فعله (سكاي نيوز)
05:15 | 2022-03-13
مستشارية رئيس وزراء بولندا: أكثر من 1.6 مليون لاجئ دخلوا البلاد منذ بدء العملية الروسية
04:53 | 2022-03-13
وسائل إعلام روسية: القاعدة التي ضُربت قرب لفيف كانت تضم مقاتلين من كتيبتي "آزوف" و"أدار" القوميتين
04:47 | 2022-03-13
البطريرك الراعي: عودة النازحين السوريين مرتبطة بقرار سياسي لبناني وعربي ودولي وغياب هذا القرار بات يأخذ طابع المؤامرة على كيان
04:44 | 2022-03-13
البطريرك الراعي: باسم الحياد نطالب بعودة النازحين السوريين إلى أرضهم ليحافظوا على ثروة أرضهم وثقافتهم وكرامتهم ويواصلوا كتابة تاريخهم
فيديو
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
13/03/2022 11:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
13/03/2022 11:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
12:00 | 2022-03-11
13/03/2022 11:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact