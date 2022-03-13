أخبار عاجلة

الدفاع الروسية: دمرنا 99 طائرة و128 مسيرة و1194 دبابة ومدرعة و121 قاذفة صواريخ و443 قذيفة هاون (الجزيرة)

Lebanon 24
13-03-2022 | 03:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: دمرنا تقريبا كل القدرات الجوية للجيش الأوكراني (الجزيرة)
lebanon 24
13/03/2022 11:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الأوكرانية: أوقعنا 9166 جنديا روسيا بين قتيل وجريح وأسقطنا 70 طائرة ومروحية ودمرنا 25 دبابة و1471 آلية
lebanon 24
13/03/2022 11:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن وزارة الدفاع الروسية: قوات الصواريخ الاستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادئ والطيران الاستراتيجي في حالة تأهب
lebanon 24
13/03/2022 11:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش الأوكراني: طائرة مسيرة من طراز بيرقدار تدمر رتلا للقوات الروسية في منطقة خيرسون (الجزيرة)
lebanon 24
13/03/2022 11:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
05:30 | 2022-03-13
05:15 | 2022-03-13
04:53 | 2022-03-13
04:47 | 2022-03-13
04:44 | 2022-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website