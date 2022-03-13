البطريرك الراعي: حريصون على ألا يفتح قرار مجلس شورى الدولة بشأن المركز التربوي للبحوث باباً للدخول في دوامة صراع جديد على رئاسة المركز وقد يكون ذلك مدخلاً للبعض كي يتلاعبوا بمناهجنا اللبنانية

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