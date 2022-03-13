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البطريرك الراعي: حريصون على ألا يفتح قرار مجلس شورى الدولة بشأن المركز التربوي للبحوث باباً للدخول في دوامة صراع جديد على رئاسة المركز وقد يكون ذلك مدخلاً للبعض كي يتلاعبوا بمناهجنا اللبنانية

Lebanon 24
13-03-2022 | 04:39
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