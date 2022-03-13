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البطريرك الراعي: المطلوب إبعاد الأطماع السياسية عن التربية وترك والمجال لأهل الاختصاص وأصحاب الشأن لصناعة مناهج ملائمة للتطور الحاصل في العالم
Lebanon 24
13-03-2022
|
04:42
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