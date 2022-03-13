باسيل: كذبتهم في 14 آذار 2005 سقطت ومرّت 33 سنة على "14 آذار الأصلية" في العام 1989 التي بقيت واستمرّت معنا من بعد ما سقط القناع عن 14 آذار المزوّرة

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