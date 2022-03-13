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باسيل: كذبتهم في 14 آذار 2005 سقطت ومرّت 33 سنة على "14 آذار الأصلية" في العام 1989 التي بقيت واستمرّت معنا من بعد ما سقط القناع عن 14 آذار المزوّرة

Lebanon 24
13-03-2022 | 06:46
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