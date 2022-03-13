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باسيل: هناك حزب كبير في لبنان هو "حزب الفساد" وهو مثل الحرباء في حين أن المتلوّنين تنعموا بالمكتسبات في زمن الوصاية وعندما انتهى هذا الزمن بدلوا جلدهم وركبوا موجة الحرية

Lebanon 24
13-03-2022 | 06:48
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