أخبار عاجلة

باسيل: أموال الناس محجوزة في المصارف وقيمتها تتضاءل في حين أن هناك جهات تتنعم بأموالها في الخارج في وقت تزداد قيمتها

Lebanon 24
13-03-2022 | 06:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
باسيل: الذين لديهم الأموال لا يريدون "الميغاسنتر" لأنهم يتكلون على نقل الناس على حسابهم ومن مثلنا ليس لديه المال لنقل المواطنين إلى مراكز الاقتراع
lebanon 24
13/03/2022 22:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: هناك من يريد تخريب الكهرباء وتخريب السدود وعرقة استخراج الغاز والنفط وضرب خطة التعافي ومنع استعادة الأموال ومنع التدقيق الجنائي
lebanon 24
13/03/2022 22:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: أَزْمَةُ تهريبِ أموالِ اللُّبنانيينَ إلى الخارجِ ورفضُ استعادَتِها وسَرِقَةُ أمْوالِ المودِعينَ ورفضُ مُحاسبَةِ المُرتكبينَ دليلٍ على أكبرِ انحطاطٍ أخلاقيِّ شَهِدَهُ لبنان
lebanon 24
13/03/2022 22:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ردود فعل على كلام جنبلاط... باسيل: لنقر الـcapital control آلان ومعه قانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج
lebanon 24
13/03/2022 22:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
15:59 | 2022-03-13
15:57 | 2022-03-13
15:50 | 2022-03-13
15:45 | 2022-03-13
14:30 | 2022-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website