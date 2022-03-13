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باسيل: ثورة "الوطني الحر" بقيت تطالب بالتدقيق الجنائي وبالكابيتال كونترول وبقانون استعادة الأموال وبقانون كشف الحسابات والأملاك وبمحاسبة حاكم لبنان المركزي وتطالب وتعمل لخطّة تعافٍ ماليّ توزّع الخسائر بشكل عادل

Lebanon 24
13-03-2022 | 06:50
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