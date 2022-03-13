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باسيل: مشروع البعض في الانتخابات هو "إسقاط جبران والتيار" وليس إصلاح الدولة والاقتصاد

Lebanon 24
13-03-2022 | 06:53
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باسيل في مؤتمر اطلاق مشروع وثيقة "لبنان المدني": مُقتنِعونَ بأنَّ فشلَ الدَّولةِ سبَبُهُ سوءُ النِّظامِ وبأنَّ الحلولَ لِأَزْماتِهِ تَكْمُنُ في إصلاحِهِ وليسَ بِفَسْخِ العَقْدِ الإجتماعِيِّ بينَنا
lebanon 24
13/03/2022 22:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: مددنا ايدنا للجميع بالتفاهمات من مشروع إصلاحي وتسلقوا على أكتافنا في انتخابات العام 2018 وعندما حان موعد المواجهة هربوا من التكتل مثل "الحراميي بالليل"
lebanon 24
13/03/2022 22:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بلال عبدالله: هناك خشية من تطيير الانتخابات.. فإن كان هناك احد خائفا على تطيير اكثريته قد يطيّر الانتخابات واليوم هناك اكثرية فعلية وهي اكثرية حزب الله والتيار الوطني الحر وان حاول البعض انكار ذلك (LBCI)
lebanon 24
13/03/2022 22:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نريدُ تطوير الدولة وحزب الله يريد المقاومة التي يجب أن تبقى ضمن كنف الدولة وليس فوقها
lebanon 24
13/03/2022 22:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
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