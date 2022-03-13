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باسيل: يقيمون الانتخابات على الدم وعلى حساب الحقيقة

Lebanon 24
13-03-2022 | 07:02
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13/03/2022 22:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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13/03/2022 22:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: سنذهب إلى الانتخابات متسلحين بنظافتنا فيما هم ينجرون إليها بالمال السياسي ونحن ضحية استهدافهم
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13/03/2022 22:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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