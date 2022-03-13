باسيل: مددنا ايدنا للجميع بالتفاهمات من مشروع إصلاحي وتسلقوا على أكتافنا في انتخابات العام 2018 وعندما حان موعد المواجهة هربوا من التكتل مثل "الحراميي بالليل"

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