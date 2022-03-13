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باسيل: في أيّار نحن على موعد لمواجهة الكاذبين

Lebanon 24
13-03-2022 | 07:06
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باسيل: مددنا ايدنا للجميع بالتفاهمات من مشروع إصلاحي وتسلقوا على أكتافنا في انتخابات العام 2018 وعندما حان موعد المواجهة هربوا من التكتل مثل "الحراميي بالليل"
lebanon 24
13/03/2022 22:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا يمكن أبداً بقاء البلد من دون حكومة حتى موعد الانتخابات
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13/03/2022 22:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: محاولات العزل مستمرة والوحدة الشيعيّة مهمّة جداً لمواجهته ويجب الحفاظ عليها ولكنّها غير كافية وعندما تضحّي بالدولة والبلد كلّه من أجلها تخسر البلد والوحدة وتخسر نفسك ووحدة الطائفة لا يجب أن تكون على حساب وحدة البلد ووجود الدولة
lebanon 24
13/03/2022 22:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"تحالف رباعي جديد"..باسيل "يتأهّب" للمواجهة "الجماعية"!
lebanon 24
13/03/2022 22:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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