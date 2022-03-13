باسيل: لماذا يجب أن نتخلى عن مقاعد هي من حقنا بالأصوات التفضيلية؟ اذا لم ندخل بلائحة لا نرحبها وبمجرد وجودها ضمن لائحة نأخذها بقوتنا وحجم تمثيلنا

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