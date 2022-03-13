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الخارجية الفرنسية تندّد بالهجوم الصاروخي على أربيل: هذه الأفعال تهدّد جهود التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران

Lebanon 24
13-03-2022 | 09:14
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