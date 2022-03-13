مستشار الأمن القومي الأميركي: سنتشاور مع الحلفاء والشركاء لنعرف المزيد عمّا ورد عن مقتل صحافي أميركي قرب كييف وسنواصل مع الحلفاء تصعيد الضغوط على بوتين

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