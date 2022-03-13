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الرئاسة التركية: أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني اتّفقا خلال محادثات على تحسين العلاقات الثنائية رغم الخلافات

Lebanon 24
13-03-2022 | 10:25
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