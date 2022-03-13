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مستشار الأمن القومي الأميركي: إذا أطلقت روسيا رصاصة على أرض تابعة لحلف شمال الأطلسي فسيفعّل ذلك المادة الخامسة وسيدفع الحلف بقوته الكاملة للرد على ذلك

Lebanon 24
13-03-2022 | 10:54
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