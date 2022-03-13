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أخبار عاجلة
حرس الحدود البولندي: أكثر من 1.7 مليون شخص غادروا أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء الغزو الروسي
Lebanon 24
13-03-2022
|
16:08
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