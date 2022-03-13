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رئيس الوزراء الأوكراني: إجلاء 5500 شخص اليوم عبر 9 ممرات إنسانية من أصل 14 ممرا

Lebanon 24
13-03-2022 | 16:32
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