وزير الإقتصاد أمين سلام: وزير الزراعة أعلمنا بوجود مخازن في بعلبك وسنكشف عليها غداً لنرى إمكانية تخزين القمح فيها لكنها مخازن وبعيدة كل البعد عن أن تكون إهراءات (الجديد)

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