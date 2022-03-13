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بلينكن: ندين الهجوم الصاروخي الروسي على مركز لحفظ السلام في مدينة يافوريف الأوكرانية

Lebanon 24
13-03-2022 | 18:07
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