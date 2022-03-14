أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من قصر بعبدا: نتطلع إلى إطلاق لبنان مرة أخرى باتجاه تحقيق الاستقرار واستمعت لتقويم فخامة الرئيس للوضع الدولي وتأثيراته على المنطقة العربية

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