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أبو الغيط: لبنان دفع ضريبة كبيرة في السنوات الـ10 الاخيرة نتيجة استضافته لملايين اللاجئين السوريين من دون أن يلقى دعما من العالم

Lebanon 24
14-03-2022 | 04:42
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