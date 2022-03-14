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أبو الغيط: سيكون هناك اجتماع تشاوري للوزراء العرب في بيروت في منتصف العام وبصفة عامة كان اللقاء طيبا للغاية ووجدت الكثير من التصميم لدى الرئيس عون على المضيّ بإنجاز الانتخابات

Lebanon 24
14-03-2022 | 04:45
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"لبنان٢٤": الرئيس سعد الحريري يترأس عند الساعة 4 اجتماعاً لكتلة "المستقبل" النيابية، وسيكون هناك نقاش مستفيض عن الانتخابات النيابية، وسيتم وضع تصور للمرحلة المقبلة المرتبطة ب"التيار".
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