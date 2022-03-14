أبو الغيط: سيكون هناك اجتماع تشاوري للوزراء العرب في بيروت في منتصف العام وبصفة عامة كان اللقاء طيبا للغاية ووجدت الكثير من التصميم لدى الرئيس عون على المضيّ بإنجاز الانتخابات

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