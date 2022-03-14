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أبو الغيط من السراي الحكومي بعد لقائه ميقاتي: نأمل أن تتحرك المبادرة الكويتية بشأن لبنان

Lebanon 24
14-03-2022 | 06:24
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