أخبار عاجلة

حجار: نتمنى سريعاً انطلاق خطة التعافي الاقتصادي وتثبيت سعر صرف الدولار وتحرير أموال المودعين ومعاشاتهم الشهرية

Lebanon 24
14-03-2022 | 06:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
كتلة "الوفاء للمقاومة": بانتظار الحكومة لجلساتها نرى أن الاجراءات الاستثنائية لخفض سعر صرف الدولار لن تؤدي مفاعيلها المستدامة ما لم تستند الى خطة التعافي والاقتصادي
lebanon 24
14/03/2022 15:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام بارز من خبير اقتصادي.. هذا ما قاله عن الدولار وأموال المودعين
lebanon 24
14/03/2022 15:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
حجار: قيمة المساعدة الشهرية ضمن برنامج "أمان" هي عبارة عن 25$ كمبلغ ثابت للأسرة الواحدة و 20$ عن كل فرد/ 6 أفراد كحد اقصى
lebanon 24
14/03/2022 15:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
حجار: عملنا مع بوتيرة سريعة ومهنية عالية لتأمين تنفيذ برنامج أمان وبدء الدفع بالوقت الذي حددناه عند انطلاقة المشروع ألا وهو شهر آذار
lebanon 24
14/03/2022 15:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
09:09 | 2022-03-14
08:57 | 2022-03-14
08:54 | 2022-03-14
08:53 | 2022-03-14
08:52 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website