حجار: تسجّلت 580 ألف أسرة لبنانية على المنصة الخاصة ببرنامج "أمان" وتابعنا فرز العائلات ألكترونيا بدأت الزيارات المنزلية في شهر شباط لـ200 ألف أسرة من التي تستوفي الشروط

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