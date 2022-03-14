حجار: نعلن بدء مرحلة الدفع عبر مراحل لبرنامج "أمان" وستصل رسالة لكل أسرة أسبوعياً مع تحديد المبلغ الشهري بالدولار مع مفعول رجعي منذ بداية العام

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