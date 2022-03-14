ميقاتي خلال إطلاق برنامج "أمان": نجتمع اليوم للاعلان عن بدء تنفيذ الخطوات التنفيذية للبرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية (أمان) وذلك لمساعدة العائلات الأكثر حاجة في لبنان

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