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ميقاتي: طموحنا وعملنا الحكومي يتركز على تحقيق برنامج للتعافي الاقتصادي ينهض لبنان من الأزمة الخانقة التي يمرّ بها

Lebanon 24
14-03-2022 | 06:45
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