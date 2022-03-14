ميقاتي: عقدنا العزم على مواجهة التحديات لكن المفاجأة الكبيرة كانت في سرعة التدهور ومعه الارتفاع الكبير في اعداد الذين باتوا مصنفين بين الأسر الأكثر حاجة

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