أخبار عاجلة

ميقاتي: عقدنا العزم على مواجهة التحديات لكن المفاجأة الكبيرة كانت في سرعة التدهور ومعه الارتفاع الكبير في اعداد الذين باتوا مصنفين بين الأسر الأكثر حاجة

Lebanon 24
14-03-2022 | 06:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي استقبل دريان: التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان تتطلب وحدة الصف الوطني
lebanon 24
14/03/2022 15:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال إطلاق برنامج "أمان": نجتمع اليوم للاعلان عن بدء تنفيذ الخطوات التنفيذية للبرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية (أمان) وذلك لمساعدة العائلات الأكثر حاجة في لبنان
lebanon 24
14/03/2022 15:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: للأسف الانتخابات وحدها لن تستطيع إحداث التغيير الكبير لأنه في لبنان الأكثرية نظرية والوعود الكبيرة المرتبطة بالأكثرية هي "كذبة انتخابيّة"
lebanon 24
14/03/2022 15:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: التحديات لا تخيفنا بل تزيدنا إصرارا على المواجهة والوقوف في وجه الصعوبات لحلها.
lebanon 24
14/03/2022 15:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
09:09 | 2022-03-14
08:57 | 2022-03-14
08:54 | 2022-03-14
08:53 | 2022-03-14
08:52 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website