ميقاتي: لا بد من أن أنوه بالجهد الكبير الذي بذله معالي الوزير هكتور حجار وفريق وزارة الشؤون الاجتماعية في انجاز الخطوات التنفيذية لبرنامج "أمان" كما اشكر البنك الدولي الذي يبدي كل دعم ومساعدة

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