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ميقاتي: نتطلع إلى إقرار المزيد من الخطوات التي تساعد اللبنانيين وفق الامكانيات المتاحة

Lebanon 24
14-03-2022 | 06:47
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عون: لضرورة إنجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة وتوافقتُ مع الرئيس ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها
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14/03/2022 15:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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14/03/2022 15:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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14/03/2022 15:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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14/03/2022 15:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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