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ميقاتي: الحكومة ماضية في برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي وسائر الهيئات الدولية المعنية وتتمسك بدعم أصدقاء لبنان وأشقائه

Lebanon 24
14-03-2022 | 06:50
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