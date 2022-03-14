أخبار عاجلة

جعجع: القوات اللبنانية أبدت أنّها بالفعل وليس بالقول فقط مع القضاء المستقل والتدقيق الجنائي وتقليص حجم القطاع العام وكل إصلاح ممكن لإنقاذ الدولة وشعبها

Lebanon 24
14-03-2022 | 06:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جعجع في حفل إطلاق الحملة الانتخابية: أدعو جميع اللبنانيين إلى التصويت للخيار الصائب أي لـ"القوات اللبنانية"، فالخيار الأول شعاره كلّن يعني كلّن، فيما الخيار الثاني شعاره نحن نحكم لبنان بالسلاح، أما الخيار الثالث فشعاره "تعوا كلنا نبني دولة"
lebanon 24
14/03/2022 15:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات اللبنانية"تطلق حملتها الانتخابية اليوم.. وجعجع يناشد القيادة السعودية
lebanon 24
14/03/2022 15:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: مشروع البعض في الانتخابات هو "إسقاط جبران والتيار" وليس إصلاح الدولة والاقتصاد
lebanon 24
14/03/2022 15:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ابراهيم كنعان يطالب في بداية الجلسة التشريعية باقرار قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي ووضعهم على جدول اعمال جلسة اليوم
lebanon 24
14/03/2022 15:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:20 | 2021-12-04
09:09 | 2022-03-14
08:57 | 2022-03-14
08:54 | 2022-03-14
08:53 | 2022-03-14
08:52 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website