جعجع: القوات اللبنانية أبدت أنّها بالفعل وليس بالقول فقط مع القضاء المستقل والتدقيق الجنائي وتقليص حجم القطاع العام وكل إصلاح ممكن لإنقاذ الدولة وشعبها

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