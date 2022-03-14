جعجع: 14 آذار لا تزال ركيزة سياساتنا، وهذا اليوم ما زال حيّاً فينا، ولو حاولوا اغتياله في 14 شباط، ودفنه في 7 أيار ليتأكدوا من موته عبر كل ممارسة من ممارساتهم البغيضة كل يوم

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