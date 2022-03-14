جعجع: لا لتأجيل الانتخابات لشهرين او ثلاثة اشهر فقط، كما يدعون، انما بهدف الغائها من اساسها، وبالتالي ايصال كل الوطن نحو المجهول السياسي والدستوري والاقتصادي والمالي والاجتماعي وحتى المجهول الكياني.

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