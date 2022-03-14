جعجع: 14 اذار بنسخة 2022 تشبه نسخة 2005، ولكن الفرق ان ردّة الفعل هذه المرّة على الظلم والقهر والاحتلال والتجويع والاذلال وسرقة الودائع وطوابير الذل

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