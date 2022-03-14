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جعجع: 14 اذار بنسخة 2022 تشبه نسخة 2005، ولكن الفرق ان ردّة الفعل هذه المرّة على الظلم والقهر والاحتلال والتجويع والاذلال وسرقة الودائع وطوابير الذل

Lebanon 24
14-03-2022 | 07:01
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جعجع: القوات اللبنانية أبدت أنّها بالفعل وليس بالقول فقط مع القضاء المستقل والتدقيق الجنائي وتقليص حجم القطاع العام وكل إصلاح ممكن لإنقاذ الدولة وشعبها
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14/03/2022 15:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ردّة الفعل الأولى لـ"حزب الله" على كلام باسيل.. هذا ما قيل
lebanon 24
14/03/2022 15:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية ميشال عون: سمعت الكثير من الأسئلة والملامة عن سبب عدم مخاطبتكم عما يجري من تطورات ولكن أنا تحدثت بالفعل إنما من دون الرغبة في أن أزيد المشكلة تعقيداً
lebanon 24
14/03/2022 15:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: حبذا لو "حزب الله" يتّعظ من تجربة المقاومة الاوكرانية ويتوقّف عن انتحال صفة المقاومة في لبنان، فيما هو اقرب لقوة احتلال ايراني او قوة انفصالية.
lebanon 24
14/03/2022 15:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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