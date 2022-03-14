جعجع: 14 آذار كان تمهيدا لـ17 تشرين، وهنا للشعب اللبناني فرصة كبيرة جدا، بصنع 15 أيار 2022 كتتمة لـ14 آذار الـ2005، وبالتالي تتويج لـ17 تشرين الـ2019، فلا تفوتوا هذه الفرصة!

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