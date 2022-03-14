جعجع: حبذا لو "حزب الله" يتّعظ من تجربة المقاومة الاوكرانية ويتوقّف عن انتحال صفة المقاومة في لبنان، فيما هو اقرب لقوة احتلال ايراني او قوة انفصالية.

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