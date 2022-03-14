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جعجع: حبذا لو "حزب الله" يتّعظ من تجربة المقاومة الاوكرانية ويتوقّف عن انتحال صفة المقاومة في لبنان، فيما هو اقرب لقوة احتلال ايراني او قوة انفصالية.

Lebanon 24
14-03-2022 | 07:11
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نصرالله: وجدوا أن الضغط الإقتصادي والخنق الإقتصادي أنسب فيقومون بالضغط الإقتصادي ويتمّ لصق ذلك بالمقاومة ونسوا كلّ من قام بالفساد والسياسات الماليّة الفاسدة ونهب الدولة بالملايين والمليارات
lebanon 24
14/03/2022 15:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: مستمرون بهذا الوعد وهذا الطريق من أجل المعادلة الذهبيّة من أجل المقاومة والجيش الذي نصرّ على حمايته واستمراره لأنه الضمان الأساسي لوحدة البلاد ومواجهة الأخطار ومن أجل الجزء الأغلى من هذه المعادلة وهو الشعب لأنه الجزء الأساسي
lebanon 24
14/03/2022 15:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: المقاومة مستمرة وهي في حالة مواجهة مع العدو بشكل دائم وهي مستمرة ببناء قوّتها وبمواكبة العدو بمعزل عن كل ما يجري من حملات ضدّها
lebanon 24
14/03/2022 15:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: المقاومة باقية على العهد رغم كل المؤامرات والضغوط
lebanon 24
14/03/2022 15:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
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